Izklesali bodo Skupno hišo

Na Jeremitišču se je danes dopoldne zbrala manjša skupina ljudi, da bi si pobliže ogledala velik kamen, ki bo ustrezno obdelan postavljen nekje ob meji in bo veljal kot prispevek umetniških krogov bližajočemu se letu 2025. Vabilo na srečanje je poslalo društvo sKultura 2001, ki se že veliko let ubada s klesarskimi in rezbarskimi dejavnostmi.

V kamnolomu v Lipici so Štandrežci nabavili velik kamen v obliki hiše (težak je več kot 6 ton) in ga pripeljali na Jeremitišče. Danes sta na »delovno« jutro pripotovala prof. Jurij Smole iz Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani ter Stefano Jus iz Šole mozaika v furlanskem Spilimbergu. Društvo sKultura 2001 in ti dve uveljavljeni šoli sodelujejo že dalj časa in po njihovi zaslugi je v zadnjih letih nastalo lepo število lesenih in kamniti skulptur. Smole je izrisal načrt, kako naj bodo izklesane razne podobe na velikem kamnu, v Spilimbergu pa bodo izdelali mozaik, ki ga bodo vgradili v vklesana mesta. Profesorja sta na podlagi načrta na kamen s svinčnikom izrisala figure, razne črte in druge znake, ki jih bodo kamnarji izklesali. Kamen bo predstavljal Skupno hišo in poleg oken in vrat ter ljudi, ki prehajajo iz ene države v drugo, bosta na kamnu vidna tudi grba Gorice in Nove Gorice.

Za klesarska dela bodo poskrbeli člani Kamnoseške skupine Manče v Vipavski dolini, ki pri uresničevanju podobnih umetnin že veliko let sodeluje s sKulturo 2001. Ta skupina deluje v okviru društva Most in spada v Univerzo za 3. življenjsko obdobje v Ajdovščini. Skupino je na srečanju v Štandrežu zastopal Marjan Polanc. Navzočih je bilo tudi več novinarjev, študentov etnologije in kulturnih delavcev z obeh strani meje. Prisotni sta bili tudi predstavnica združenja EZTS GO Sara Boškin in arhitektka Giulia Bon, ki skrbi za uresničevanje kolesarskih stez na Goriškem. Predsednik sKulture 2001 Marjan Brescia je bil zaradi tolikšnega zanimanja počaščen in zadovoljen. Izrazil je željo, da bi se dela klesanja in vgrajevanja mozaika čimprej začela. Če ne bo prišlo do nepredvidenih zastojev, bo Skupna hiša končana enkrat jeseni, je še povedal Brescia.