Izkušnja dveh kultur na meji neprecenljivo bogastvo

Ekipa GO! 2025 je na kavo v virtualno kavarno, ki deluje na družbenem omrežju Facebook, tokrat povabila slovensko-italijanskega pianista iz Gorice Aleksandra Gadžijeva. Pogovoru z vodjo kandidature za EPK 2025, Nedo Rusjan Bric, se je pridružil iz Berlina, kjer živi zadnja tri leta. Beseda je tekla v slovenščini in italijanščini, ki ju oba odlično obvladata.Aleksander Gadžijev je sin novogoriške pianistke in klavirske pedagoginje Ingrid Silič in ruskega pianista in profesorja Sijavuša Gadžijeva. Odraščal je v Gorici, kjer je tudi obiskoval Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel. Pri petindvajsetih letih se lahko pohvali z nastopi v številnih prestižnih evropskih in svetovnih koncertnih dvoranah in z nagradami iz številnih tekmovanj. Lani je bil izbran med BBC-jeve prestižne talente New Generation Artist do leta 2021.Prav njegovo svetovljanstvo in sobivanje z različnimi kulturami, ki mu je bilo položeno že v zibelko, je bilo ena izmed prvih iztočnic spletnega pogovora, ki se je odvijal med Novo Gorico in Berlinom. »Kdor se je rodil v Gorici, ima priložnost kontakta z dvema kulturama, jezikoma, navadama in kulinariko. To bogastvo je lahko ključno, če ga znaš uporabiti, je unikatna možnost za istočasno poglabljanje v dva svetova,« je prepričan Gadžijev, ki je zrasel obkrožen s slovenščino, italijanščino in ruščino. Če bi Gorica in Nova Gorica osvojili naslov Evropska prestolnica kulture leta 2025, bi to mestoma, katerima po njegovem mnenju manjka več medsebojnega sodelovanja, pustilo dolgoročen pečat.V bližnji preteklosti je bil razpet med Gorico, Salzburgom, Berlinom in Japonsko. Zadnja tri leta se je ustalil v nemški prestolnici, kjer namerava zaenkrat tudi ostati.Kljub izolaciji, ki jo narekuje epidemija koronavirusa, velike razlike z vsakodnevnim življenjem ne opaža, je zaupal gostiteljici. »Skušamo živeti normalno, ljudje se še sprehajajo, jaz sem skoraj štiriindvajset ur doma. Trenutno delam vse, kar nisem imel možnosti delati do tega trenutka. Veliko se poglabljam v analizo glasbe z drugega zornega kota, v teoretične principe,« je orisal svoj trenutni berlinski vsakdanjik. Tako kot drugod, so tudi tamkajšnji umetniki na račun ukrepov, povezanih z epidemijo, izgubili delo. Po njegovih besedah je zanje s strani države poskrbljeno, saj dobijo podporo iz kriznega fonda. Tudi sam je moral zaradi izrednih razmer odpovedati načrtovane koncerte in tekmovanja. Da so slednja za glasbenike njegovega kova izjemno pomembna, je leta 2015 okusil sam, ko je na prestižnem mednarodnem tekmovanju Hamamatsu na Japonskem osvojil tako prvo nagrado kot tudi nagrado občinstva. »To je bila brez dvoma ena tistih izkušenj, ki jih lahko samo sanjaš. Spremenila je ne samo moje umetniško glasbeno življenje, ampak življenje v celoti. Začel sem veliko potovati, to je bil skok v odrasla leta. Od tedaj nisem bil več samo študent, ampak že koncertni pianist, skratka odrasel človek,« se je Aleksander na pobudo vprašanja enega od sledilcev spletnega pogovora spominjal pomembne življenjske prelomnice in se ob koncu pogovora od gledalcev poslovil z eno od Beethovnovih skladb.