Izobraževalni tečaji, delavnice in nove kompetence za mlade do 30. leta

Za mlade med 18. in 30. letom, ki ne obiskujejo univerze ali drugih izobraževalnih programov in ki niso zaposleni, se obeta nov program goriške občine. Projekt Attivagiovani, ki ga finančno podpira Dežela Furlanija - Julijska krajina, promovira občina v sodelovanju z več kot 50 partnerji med krajevnimi izobraževalnimi ustanovami, zadrugami in podjetji. Kandidati bodo lahko vpisali v program, po opravljenem spoznavnem kolokviju pa bodo lahko izbirali, v katere programe bi se vključili.

Projekt Attivagiovani namreč ponuja mladim možnost tradicionalnih izobraževalnih programov, vendar tudi raznolikih laboratorijskih dejavnosti, podpore pri iskanju delovne prakse in osebnega oz. skupinskega mentorstva. Nosilec projekta je izobraževalna ustanova Enfap, med partnerji pa so Ad formandum, Ial, Enaip, razne socialne zadruge (Il Mosaico, La collina), združenja CSV FVG, Quarantasettezeroquattro, Examina in številna podjetja (Isonlab, Mentorlab, Maritime technology cluster). Mladi bodo preko raznih dejavnosti, ki so jih pripravili partnerji, izkusili delo na različnih področjih ter pridobili marsikatere kompetence. Projektov je veliko, mladi se bodo lahko na primer udeležili hackathona, spoznavali bodo lahko poklice, povezane z morjem, preizkusili bodo lahko delo v socialni šivalnici. Dejavnosti posameznih partnerjev se osredotočajo na tri osrednje smernice: kreativno in vključujoče premišljevanje podobe mesta, načrtovanje trajnostnih in pametnih mestnih skupnosti ter valorizacija teritorija in njegovega poslanstva. Več informacij je na voljo na spletni strani attivagiovani.fvg.it, informacije in prijave so možne na elektronskem naslovu informagiovanigo@gmail.com in telefonski številki 0481-537089.