Izognili so se zaostritvi protipoplavnih ukrepov

Ostajajo v najnižjem razredu poplavne ogroženosti. V Sovodnjah, Gradišču, Romansu, Vilešu in Zagraju so si oddahnili, potem ko je javni zavod za vodne vire v Vzhodnih Alpah s sedežem v Benetkah sprejel njihove pripombe glede novega načrta za upravljanje površinskih voda in zagotavljanja protipoplavne varnosti na ozemlju Furlanije - Julijske krajine in Veneta ter avtonomnih pokrajin Trento in Bocen. V vseh omenjenih občinah bodo še naprej veljala dosedanja pravila, ki zadevajo protipoplavno varnost, potem ko je bila v osnutku novega načrta predvidena uvrstitev v višji razred poplavne ogroženosti.

»Zadovoljni smo, da je javni zavod za vodne vire sprejel pripombe občin in dežele. Z ohranitvijo dosedanjega režima se ob spoštovanju že itak številnih omejitev, povezanih z zagotavljanjem protipoplavne varnosti, občanom omogoča, da razvijajo svoja bivališča na tem območju,« poudarja sovodenjska občinska odbornica Alenka Florenin, ki je pobliže sledila zadevi. Po njenih besedah zaostrovanje pravil ni bilo potrebno, saj je že dosedanji režim predvideval dolgo vrsto omejitev, ki so prispevale k zagotavljanju protipoplavne varnosti. Z ohranitvijo dosedanjega režima so zadovoljni tudi v Gradišču, kjer pojasnjujejo, da je bilo v zadnjih letih izvedenih več protipoplavnih ukrepov, saj so v raznih krajih ob Soči zvišali in utrdili nasipe. Podobno velja tudi v Doljnih Gabrjah in Rupi, kjer so ravno tako z nasipi zavarovali hiše, ki so bile najbolj izpostavljene poplavljanju reke Vipave.