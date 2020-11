Svoj avtomobil je kot običajno parkiral v Ulici Cadorna, ko je izstopil, pa je zaznal močan vonj po plinu. Iz previdnosti je poklical gasilce, ki so se jim v naslednjih urah pridružili tudi uslužbenci podjetja Acegas in karabinjerji. Tehniki podjetja Acegas so z manjšim bagrom izkopali luknjo ter ugotovili, da je iz plinovodne cevi res uhajal plin. V petek zvečer so cev začasno zakrpali, delo pa so nadaljevali v soboto zjutraj.