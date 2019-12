Izpod umazanije in preteklih popravkov zasijale najlepše štukature v državi

V cerkvi Gospodovega oznanjenja Mariji na Kostanjevici oz. Kapeli nad Novo Gorico so pred dnevi uspešno zaključili še eno fazo iz niza konservatorsko-restavratorskih del, s katerimi obnavljajo freske in štukature v notranjosti cerkve. Med delom so restavratorji tudi tokrat prišli do zelo zanimivih odkritij, ki na novo pišejo razburkano zgodovino objekta, ki je bil v prvi svetovni vojni, nato pa še v obeh potresih leta 1976 močno poškodovan. Restavratorska dela v cerkvi na Kapeli so se začela že leta 2017. Tedaj je bila obnovljena freska na luneti slavoločne stene in prva tretjina stropa cerkvene ladje. Leto kasneje je bil restavriran preostali del stropa, štukature na njem so nastale po prvi svetovni vojni. Projekt, ki se je zaključil te dni, je obsegal konservatorsko-restavratorski poseg na štukaturah ograje kora, na stenskih poslikavah ograje kora in okenskih špaletah na koru.