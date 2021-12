Izpraznitev skladišča v Ulici Aquileia še nerešeno vprašanje

Kako rešiti problem zapuščene hale z odpadki v Ulici Aquileia, je za zdaj še nerešeno vprašanje. Na goriški prefekturi je včeraj potekalo srečanje, na katerem so se predstavniki občin, Dežele FJK, zdravstvenega podjetja, okoljske agencije Arpa, gasilcev in varnostnih organov zbrali za pregled novosti v zvezi z omenjenim skladiščem ter posledicami požara v Mošu, v katerem je zgorelo 4.500 ton plastičnih odpadkov.

V hali v Ulici Aquileia so skladiščeni razni odpadki, od velikih bal papirja do lepenke, plastike in nylona. Bale je leta 1998 v halo brez ustreznih dovoljenj pripeljalo podjetje Ecological Servise iz Roviga, ki je zatem šlo v stečaj. Objekt je zdaj last drugega podjetja, občina pa po zakonu nima pravnih instrumentov in niti denarnih sredstev, da bi poskrbela za odvoz materiala. Spomladi je župan Rodolfo Ziberna z odredbo pozval lastnike hale, naj poskrbijo za odvoz odpadkov, deželno upravno sodišče pa je odredbo nato razveljavilo. Odgovornost za sanacijo je tako prešla na občino, ki pa ima zvezane roke. »Ne občinska uprava ne ostale ustanove, ki so bile danes prisotne na srečanju, nimamo jasne slike, kako naj postopamo. Najti moramo rešitev realnemu problemu, ki pa nima pravne rešitve. Kaže, da ne obstaja knjiga, v kateri bi lahko našli jasen odgovor na to vprašanje,« je vsebine sestanka povzel občinski odbornik za okolje Francesco Del Sordi. Navzočim je Del Sordi poudaril, da je problem dvojne narave: ob upravnem vidiku, torej ugotavljanju pristojnosti in pravilnega postopanja, je za občino velika težava tudi v količini sredstev, ki bi bila potrebna za sanacijo.

Nekoliko konkretnejše in hitrejše korake naprej pa je pričakovati v zvezi z nekdanjo halo podjetja Bertolini v Mošu, je bilo slišati. Dežela Furlanija - Julijska krajina je Občini Moš s finančnim zakonom v prejšnjih dneh namenila 750.000 evrov za sanacijo pogorišča. »Občina bo s tem denarjem najprej poskrbela za začasno kritino, tako da ne bi strupene snovi s padavinami pronicale v zemljo. Do tega začetnega dela naj bi prišlo v nekaj tednih. Nato, predvidoma v nekaj mesecih, bo občina odstranila kritino in poskrbela za odvoz materiala ter sanacijo celotne lokacije,« je včeraj povedal deželni odbornik za okolje Fabio Scoccimarro.