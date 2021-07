Izrednega stanja je konec

Bilo jih je celo 72, zdaj pa je ostal samo še eden. Center Nazareno v Gorici je bil v prejšnjem mesecu pravo žarišče koronavirusa, saj se je okužila približno polovica v njem nastanjenih prosilcev za azil. Okužili so se migranti, ki so že živeli v centru, vsi pa so k sreči imeli le blage simptome oz. jih sploh niso imeli.

»Prvi primer so nam potrdili 15. maja. Potem se je število začelo naglo višati, tako da smo kmalu zaprli center in nismo več sprejemali novih gostov. Stavbo smo razdelili na "oddelke": pozitivni na koronavirus, tesni stiki, negativni na koronavirus ... K sreči nam objekt omogoča, da nekatera nadstropja popolnoma izoliramo s protipožarnimi vrati. Z zdravstvenim podjetjem za Tržaško in Goriško Asugi smo bili stalno v stiku in se dogovarjali o dneh, ko so prihajali v center za skupinsko testiranje. Naj povem, da tisti, ki se sprva niso okužili, so ostali vedno negativni na bris,« razlaga Francesco Isoldi, direktor centra Nazareno, ki ga upravlja zadruga Il Mosaico. Zaposleni v centru, ki jih je okoli 15, so vsi precepljeni, nihče se ni okužil. »Osebju, ki je nosilo hrano v sobe okuženim in vsem, ki so bili v tesnem stiku z njimi, smo priskrbeli primerno zaščitno opremo. Veliko so pripomogli tudi kulturni posredniki, ki so gostom razlagali, katerim pravilom morajo slediti. Ker veliko izmed njih sploh ni imelo simptomov, jim je včasih bilo težko dopovedati, zakaj morajo vseeno ostati v izolaciji. Dragoceno je bilo seveda tudi delo zdravniške ekipe; v najbolj kritičnem trenutku smo zaposlili tudi eno medicinsko sestro za podporo ekipi,« dodaja Francesco Isoldi. V prihodnjih mesecih bodo, v sodelovanju z zdravstvenim podjetjem Asugi, za prosilce za azil organizirali tudi cepljenje. Do njega imajo pravico, tako kot vsi ostali. »Nekateri so se že avtonomno organizirali in si rezervirali termine, trudimo pa se, da bi jim nudili skupinsko cepljenje,« pravi Isoldi.

V centru Nazareno je bilo v sredo 121 prosilcev za azil; v glavnem gre za Pakistance, Afganistance in državljane Bangladeša. Sprejmejo jih lahko približno 170, v nujnih razmerah tudi nekoliko več. Ker je center CARA v Gradišču zadnje čase precej obremenjen, pričakujejo, da bodo v kratkem glede na zaključek izrednih razmer sprejeli več deset novih migrantov. Večina prosilcev, ki pride v center Nazareno, v njem ostane približno osem do deset mesecev. Ko dobijo status azilanta, se ponavadi selijo drugam.

»Migrantski tok po balkanski poti se ni nikoli ustavil,« pravijo na goriški prefekturi. V primerjavi z lanskim poletjem naj bi bilo število prišlekov doslej približno enako. Glede na to, da se je postopek vračanja prosilcev Sloveniji letos prekinil, ni mogoče izključiti, da je bilo lani število migrantov nekoliko višje. Na Goriškem je begunski tok »nihajoč«, pogostejši so prihodi v Trst in v Videm, pravijo na goriški prefekturi. Ko jih prestrežejo, je seveda najprej na vrsti bris, nato pa vsaj 10-dnevna karantena, tako v primeru pozitivnega kot negativnega rezultata. Predvčerajšnjim, ko smo se pogovorili s predstavniki goriške prefekture, je bilo na Goriškem približno 450 prosilcev za azil, ki so bili nastanjeni v centru Nazareno, centru CARA v Gradišču ter v manjših centrih v Romansu, Turjaku in Gabrjah. V center CARA, kjer so uredili zunanje šotore za prestajanje karantene, naj bi odpeljali tudi 14 Pakistancev in Afganistancev, ki so jih včeraj dopoldne prestregli nedaleč od pokrajinskega poveljstva karabinjerjev v Gorici.