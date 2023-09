Izsledili moškega, ki je spolno nadlegoval 25-letnico

Goriški policisti so pretekli petek, 1. septembra, na podlagi odredbe goriškega državnega tožilstva preiskali stanovanje 24-letnega državljana Bosne in Hercegovine, ki je konec avgusta spolno nadlegoval 25-letno italijansko državljanko. Identificirali so ga na podlagi posnetkov nadzornih kamer in dokazov na njegovem domu, kar je nato žrtev nasilja potrdila s prepoznavo osumljenca. Na njegovem domu so zasegli predmete, ki neizpodbitno dokazujejo, da je bil on storilec, so sporočili policisti.

25-letnici, ki se je vozila na kolesu, se je osumljenec ob koncu avgusta približal, tudi on na kolesu, ko se je vračala domov. Najprej jo je nagovoril, toda brezuspešno, nato jo je objel in jo začel otipavati. Dekle ga je s silo odrinila, pri čemer jo je napadalec opraskal in jo lažje poškodoval.

Žrtev napada se je kmalu po dogodku zglasila na kvesturi v Tržiču, kjer je dogodek prijavila in je nato stekla preiskava.