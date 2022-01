Izziv za mlade novinarje

Kjer ni svobode, tam ne more biti zakonitosti. Ronško društvo Leali delle notizie je ta citat, pod katerim se je podpisal Piero Calamandrei, uporabilo kot temo natečaja za nadobudne novinarje. Razpis nagrade Leali Young, ki bo letos prvič zaživela za mlade od 18. do 30. leta, je posvečen spominu na novinarko Cristino Visintini. Visintinijeva je bila med ustanovnimi člani društva Leali delle notizie in se je po hudi bolezni poslovila avgusta lani. Ostali člani so ji torej posvetili nagrado za mlade novinarje; v soboto so jo uradno predstavili v občinski hiši v Ronkah.

Navzoče je najprej pozdravil predsednik društva Luca Perrino, ki je poudaril, da pri Leali delle notizie zaupajo mladim in verjamejo v potencial tega okolja, zaradi česar želijo narediti, kar pač zmorejo. Na daljavo je svoj pozdrav prinesel tudi državni predsednik novinarskega sindikata FNSI Giuseppe Giulietti. Opozoril je, da Ronke postajajo vse bolj odmeven kraj z vidika svobode tiska. S hvaležnostjo se je spomnil Cristine Visintini, pozornost poslušalcev pa je priklical tudi na dva pred kratkim preminula »velikana«: Dimitrija Volčiča in Davida Sassolija. Pohvalil je razpis za mlade novinarje na temo zakonitosti, saj so prav mladi novinarji pogosto »pod udarom mafije in drugih kriminalnih združenj«. Ronški župan Livio Vecchiet je izrazil željo, da bi pri razpisu sodelovalo čim več mladih, ter povedal, da je novinarski festival združenja nedvomno naredil veliko korakov naprej v sedmih letih od ustanovitve. Predsednik deželne novinarske zbornice Cristiano Degano je izpostavil, da je združenje Leali delle notizie poneslo ime Ronk na državno raven.

Podpredsednica združenja Giulia Micheluzzi je nato predstavila razpis. Za nagrado se lahko potegujejo mladi od 18. do 30. leta z bivališčem v Italiji, ki niso vpisani v novinarsko zbornico. Kandidati bodo morali predstaviti po eno novinarsko delo, naj bo to članek, reportaža, video-reportaža itd. na temo zakonitosti in omenjenega citata Piera Calamandreija. Delo bodo morali oddati do 11. aprila 2022 po elektronski pošti ali s priporočenim pismom. Gradivo bo ocenjevala komisija, ki jo sestavljajo Roberto Covaz, Timothy Dissegna, Cristiano Degano, Luana de Francisco, Silvia De Michielis, Giuseppe Giulietti in Fabiana Martini. Zmagovalec bo prejel denarno nagrado (500 evrov), ob tem pa bo imel možnost sodelovati s tiskovnim uradom združenja Leali delle notizie med istoimenskim festivalom. Nagrado bodo podelili na prvi festivalski večer, 14. junija 2022. Razpis je na voljo na spletni strani lealidellenotizie.it