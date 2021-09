Jadralna padalka hudo poškodovana

Včeraj se je na območju vzletišča Lijak v občini Nova Gorica z jadralnim padalom ponesrečila 31-letna jadralna padalka iz Nemčije. Pri padcu naj bi dobila hude poškodbe, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Padalka je okoli 18. ure vzletela na omenjenem vzletišču. Pri tem je vzletela preveč desno, zaradi česar je padalo med letom z desnim robom zadelo v grmičevje ob vzletišču in padalko zavrtelo tako, daje padla na tla na strmem pobočju v gozdu, so pojasnili policisti.

Na kraju nesreče so posredovali novogoriški policisti, člani enote za hitro posredovanje Mestne občine Nova Gorica in reševalci zdravstvenega doma Nova Gorica, ki so na kraju poškodovanko oskrbeli in jo nato z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici. O dogodku je policija obvestila tudi preiskovalca letalskih nesreč in incidentov.