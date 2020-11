Jamarji na štiri oči s človeškimi ribicami

Eno so opazili in ujeli v fotografski objektiv v jami Andrea nad Jamljami, medtem ko so kar tri zagledali v jami pri Komarjah. Človeške ribice so se v zadnjih dneh dvakrat prikazale jamarjem, ki raziskujejo podzemne kraške vode v okviru projekta multidisciplinarne skupine pod vodstvom Univerze v Trstu, o katerem smo že večkrat pisali.Jamarji so se v petek spustili v jamo Andrea, da bi iz nje pobrali napravo za ugotavljanje prisotnosti fluoresceina, ki so ga v prejšnjih dneh vlili v požiralnik Doberdobskega jezera; v soboto so se še enkrat vrnili v jamo, da bi odstranili še vrvi, ki jih uporabljajo za spust v globino. Jama Andrea je namreč globoka približno šestdeset metrov; sestavljajo jo tri povezane dvorane, ki so visoke osem, dvajset in petindvajset metrov, tako da so za spust do njenega dna potrebne vrvi. Med odstranjevanjem vrvi so v vodi na dnu jame opazili lepo človeško ribico in jo tudi uspeli fotografirati. Nekaj dni prej so na dnu jame pri Komarjah zagledali kar tri odrasle človeške ribice, vendar zaradi teme in globine podzemne prebivalke goriškega Krasa niso uspeli fotografirati.Pred dvema letoma so človeško ribico fotografirali pod črpališčem v Baredu v Jamljah. Seveda prisotnost človeških ribic v jamah pod Jamljami kaže na to, da je voda iz podzemnih vodnih virov, ki so povezani tudi z Doberdobskim jezerom, izredno čista.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.