Jameljci bežijo pred požarom (video)

Požar je dosegel hiše v Jamljah. V Gregorčičevi ulici je več vaščanov zapustilo svoje domove, saj so ognjeni zublji dosegli dvorišča. »Naenkrat je postalo zelo vroče, vse je bilo v dimu. Skočili smo v avto in zbežali proti Gorici; gasilci so tekli proti sosedovi hiši, borijo se proti ognju,« nam je pred kratkim povedal Igor Croselli. Ravnokar smo prejeli vest, da gori še na drugi strani Prvomajske ulice.

Požar že od jutra gasi osem helikopterjev, priletel je tudi canadair. Domačini so povedali, da pri gašenju sodelujejo tudi gasilci iz Slovenije, ki so bili doslej na delu na odseku med Jamljami in Komarjami, kjer so zjutraj uspešno zaustavili širjenje požar v smeri ceste, ki vodi v Brestovico.