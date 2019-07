Januarja se začne obnova bazena

Tržiški občinski bazen bodo prenovili in posodobili. Gradbena dela se bodo predvidoma začela januarja prihodnjega leta; izvedli jih bodo v navezi z zasebnim partnerjem (t.i. »projekt financing). Naložba je skupno vredna 3.349.000 evrov, pri čemer bo občina zagotovila 599.640 evrov prispevka, ki ga bodo zatem krili s prihodki od uporabe bazena. Ostali del zneska bo zagotovilo športno društvo Arca, ki bo v zameno pridobilo 30-letno koncesijo za upravljanje bazena. Društvo bo imelo nalogo, da pripravi načrt in ga zatem izvede, pri čemer bo za dela poskrbelo gradbeno podjetje Verno Costruzioni.

Januarja se bo tako začela obnova zunanjega bazena, sočasno bodo zgradili tudi nove slačilnice. Med prihodnjim poletjem bodo obnovili notranji bazen. Zamenjali bodo vsa okna in vrata, prenovili slačilnice in vhod, obnovili bodo stene in dno bazena, namestili nov prezračevalni sistem in poskrbeli za nove električne napeljave.