Je deželna vlada vedela za Ducejevo grenčico?

O grenčici »Amaro del Duce«, ki so jo prodajali na Okusih ob meji in o kateri je Primorski dnevnik poročal med goriško poulično prireditvijo, bo govor tudi v deželnem svetu. Svetniško vprašanje v zvezi s tem je na deželni odbor naslovil predstavnik Demokratske stranke Diego Moretti, ki meni, da gre za nesprejemljivo provokacijo. »Med proizvodi, ki so jih prodajali v šotoru združenja Ribolla & Ribolla, katerega pokroviteljici sta bili tudi deželna agencija Promoturismo FVG in Občina Gorica, se je na etiketi grenčice znašla tudi podoba Benita Mussolinija. To je že samo po sebi nesprejemljivo, še huje pa je, če upoštevamo, da so okrog Duceja bili simboli najpomembnejših institucij našega prostora. Zlasti predsednik Fedriga bi se moral od te provokacije distancirati,« opozarja Moretti. Svetnik je zgrožen, saj so pod šotorom, kjer so prodajali vina pomembnih vinarjev, dopustili tudi postavitev stojnice, ki je ponujala grenčico z neokusnim imenom. »To prav gotovo ni proizvod, s katerim se naša dežela lahko ponaša, temveč gre za podjetniško pobudo, ki bi jo lahko kaznovali na podlagi zakona Mancino,« ocenjuje Moretti in sprašuje deželno upravo, ali je bila s prodajo grenčice seznanjena.

