Jeseni novi prostori za mame

Včeraj je Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS GO) podpisalo pogodbo za izdelavo projekta za investicijo v tretje nadstropje bolnišnice v Šempetru. Naložba sodi v sklop aktivnosti za fiziološko nosečnost projekta Salute-Zdravstvo. Podpis pogodbe je trenutnim razmeram primerno potekal preko spleta. V imenu EZTS GO jo je podpisal pomočnik direktorja Tomaž Konrad, izvajalec projekta pa je studio za urbanizem, arhitekturo in design Ur.A.D. Dela zajemajo prenovo sob, ki bodo mamam in njihovim novorojenčkom zagotavljale čim bolj domače in prijazno okolje, kar bo pripomoglo k njihovemu dobremu počutju po porodu.

»Projektiranje bo trajalo 45 dni, po tem pa sledi razpis za izbiro izvajalca in izvedba del v poletnih mesecih. Če bodo vsi postopki potekali brez zapletov, bi lahko po trenutni oceni jeseni 2021 čezmejne porodnice že uživale v novih prostorih,« so pojasnili na EZTS GO. Za porod v šempetrski bolnišnici se je sicer od leta 2014, ko je bil v ta namen podpisan čezmejni sporazum, odločilo zelo malo žensk z italijanske strani meje.

Projekt Salute-Zdravstvo financira program Interreg Italia-Slovenija 2014–2020. Zanj je na voljo pet milijonov evrov, s katerimi uresničujejo pet programov: Duševno zdravje, Avtizem, Enoten sistem naročanja, Socialno vključevanje in Fiziološka nosečnost. Cilj slednjega je ustvariti skupno metodologijo za obravnavo nosečnosti in zagotavljanje storitev, ki niso na voljo ne na območju Slovenije ne Italije. Gre za inovativno metodo sodobne babiške prakse na podlagi najboljših evropskih metodologij, zagotavljajo pri EZTS GO.Ob zgoraj omenjeni preureditvi prostorov šempetrske porodnišnice sodi v okvir projekta sodi tudi ureditev centra za predporodno in poporodno obravnavo žensk v goriškem parku Basaglia. Tam so predvideni vsi potrebni prostori, ki bodo omogočali skupno izvajanje telovadbe, telovadbe v vodi za nosečnice in mame z dojenčki ter skupinske pogovore z babicami. V kletnih prostorih kompleksa se bo nahajal tudi bazen, ki bo namenjen uporabnicam centra in bo tako prijaznejši za uporabo, saj bo prilagojen nosečnicam in dojenčkom. Med drugim so v sklopu investicije predvidene še sobe za sproščanje, skupni prostori, ki bodo nudili možnost spoznavanja in druženja med bodočimi mamicami, ter prostori namenjeni telovadbi, dojenju in pogovoru z babicami.