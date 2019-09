Jeseni se končno začenja sanacija Korna

Po sedemnajstih letih od prejetja deželnega prispevka se bo pred koncem jeseni končno začela sanacija onesnaženega goriškega potoka Korna. Goriška občina si je denar za izvedbo del zagotovila daljnega leta 2002, nakar se je zvrstilo cel kup najrazličnejših birokratskih in drugih težav, zaradi katerih se je začetek sanacije zavlekel do današnjih dni.Na goriški občini so v prejšnjih dneh izbrala izvajalca del; na javni razpis se je prijavilo pet podjetij, med katerimi je najboljšo ponudbo ponudila družba Icop iz Basigliana na Videmskem. Ponudbe je preverila tehnična komisija, ki so jo sestavljali inženirji Flavio Gabrielcig, Gustavo Zandanel in Nicola Comuzzi ter izvedenec Michele Sersale. Sanacijska dela se bodo začela pred koncem jeseni in bodo trajala dve leti in tri mesece.

