Jeseni se začenja gradnja

Na goriški občini so pospešili upravni postopek za gradnjo parkirne hiše v Manzonijevi ulici. Če ne bo večjih zapletov z javnim razpisom, se bodo gradbena dela začela jeseni in se zaključila prihodnjo pomlad. Goriški župan Rodolfo Ziberna pojasnjuje, da želijo čim prej uresničiti načrt, o katerem se v mestu govori že leta. Nova parkirna hiša je po njegovih besedah še toliko bolj potrebna zaradi nove prometne ureditve na Korzu Italia, ki je kot znano med letošnjo pomladjo postal enosmeren. Trenutno sta na Korzu zarisani dve vrsti parkirnih mest, vendar se na občini nagibajo k ukinitvi ene izmed dveh, tako da bi bil vozni pas širši in da bi tudi kolesarji imeli na voljo nekaj več prostora. Ravnokar na občini preverjajo možne tehnične rešitve, o katerih bodo razpravljali znotraj pristojne občinske komisije, ki bo zatem izdelala svoj predlog in ga posredovala občinski upravi.

V pričakovanju na odločitev o dokončni prometni ureditvi Korza Italia v tehničnem uradu zbirajo prijave gradbenih podjetij, ki se nameravajo prijaviti na razpis za izbiro izvajalca, ki bo poskrbel za izgradnjo parkirne hiše v Manzonijevi ulici. Ravnokar je v teku tudi priprava izvršilnega načrta, za kar skrbi naveza med podjetjema Cooprogetti iz Pordenona in F&M Ingegneria iz Mirana pri Benetkah. Vodja goriškega tehničnega urada Alessandro De Luisa pričakuje, da bo izvršilni načrt pripravljen med poletjem, sočasno bodo tudi izpeljali razpis, s katerim bodo izbrali izvajalca del. Glede razpisa De Luisa pojasnjuje, da je težko vnaprej oceniti, koliko časa bodo potrebovali za izbiro izvajalca del. »Vse skupaj lahko izpeljemo v enem tednu, lahko potrebujemo tudi dva meseca, kar je odvisno od dolge vrste vprašanj tehnične narave,« razlaga De Luisa in poudarja, da bo tudi potek del odvisen od odločitev tehnične narave, ki jih bodo sprejeli skupaj z izvajalcem.