Jeseni začetek gradnje steze okrog Doberdobskega jezera

Na doberdobski občini so odobrili izvršni in dokončni načrt za gradnjo steze okrog Doberdobskega jezera, ki bo med drugim prispevala tudi k poznavanju krajevne kulturno-zgodovinske dediščine in k ohranjanju ledinskih imen. Med poletjem se bo postopek nadaljeval z izbiro izvajalca del, ki se bodo predvidoma začela septembra oz. oktobra. Skupno imajo na voljo 212.665 evrov, in sicer na podlagi financiranja medobčinske zveze in prispevka, ki so ga pridobili v okviru uresničevanja krajinskega načrta. Gradbena dela kot taka bodo stala 124.787 evrov, sicer po vsej verjetnosti ne bodo izkoristili vsega razpoložljivega zneska zaradi spremembe nekaterih postavk.Stezo bodo speljali po zemljiščih raznih zasebnih lastnikov. Ravnokar je v teku postopek, na podlagi katerega bo v zemljiško knjigo vpisana služnost za parcele, po katerih bodo speljali stezo. Lastniki bodo ohranili svojo lastninsko pravico. »Lastnike smo obvestili, da bo steza speljana po njihovem zemljišču,« pojasnjuje doberdobski župan Fabio Vizintin. Skupno postopek zadeva približno petdeset parcel in preko 150 lastnikov in njihovih dedičev. Domala vsa zemljišča razen izjem, ki jih lahko preštejemo na prstih ene roke, so že leta zapuščena in zaradi tega povsem zaraščena.