Jesenske barve, umetniške podobe, ljudska modrost in zborovsko petje so napolnili dvorano Kulturnega doma Ivana Humarja na Bukovju, kjer je v petek društvo Briški grič v sodelovanju s Fotoklubom Skupina75 pripravilo večer z naslovom Jesenski odsevi ob sv. Martinu. Kulturno srečanje je povezalo različne umetniške izraze ter obiskovalcem ponudilo prijeten preplet likovne umetnosti, fotografije, ljudskega izročila in glasbe. Prireditve se je udeležil tudi števerjanski župan Marjan Drufovka.

Večer sta povezovala Alen Brisco in Danjel Pahor, ki sta v uvodu poudarila, da je jesen letni čas posebnih podob, toplih barv, mehke svetlobe, meglic in tišine, pa tudi čas zrelosti, bogastva in spominov. Vsakdo jo doživlja po svoje, umetniki pa nam jo pomagajo odkrivati skozi poteze čopiča in objektiv fotoaparata.

Navzoče je nagovoril predsednik Kulturnega društva Briški grič Joško Terpin. Poudaril je, da ima umetnost posebno moč, saj nas zna za trenutek ustaviti, nam odpreti nov pogled in nas spomniti na lepoto, ki se skriva v drobnih, vsakdanjih trenutkih. Takšna srečanja so po njegovih besedah lep primer, kako se lahko različni ustvarjalni pogledi povežejo in občinstvu ponudijo nekaj novega, drugačnega in navdihujočega. V nagovoru se je spomnil tudi dveh oseb, ki ju ni več med nami, Joška Planinščka in župnika Marjana Markežiča. Oba bodo zelo pogrešali.

Martin naj bo suh, da ...

Deloma v števerjanskem narečju in deloma v knjižni slovenščini sta nato Marinka Černic in Robert Juretič podala nekaj ljudskih modrosti, rekov in pregovorov, ki govorijo o vremenu, letini, naravi in o tem, kaj nas čaka v naslednjih dneh. Seveda ni smela manjkati vinska trta, ki je v teh krajih doma. »Sveti Martin iz mošta dela vin,« pravi stari pregovor. Druge modrosti tudi razglašajo »Sonce na Martina, pred vrati huda zima« in »Martin naj bo suh, da pozimi raste kruh«.

Posebna gostja večera je bila likovnica iz Goriških brd Vanja Peršolja, ki je v Galeriji75 razstavila svoja slikarska dela. Ustvarjalko je predstavila umetnostna zgodovinarka Lorella Klun v italijanščini, njeno pripoved pa je na zaslonu spremljal prevod v slovenščini. Klunova je Peršoljino ustvarjanje opisala kot svet utripajočih podob, v katerih površine nikoli niso povsem gladke, temveč spominjajo na novo kožo, ki se napaja z barvami in svetlobnimi odsevi. V slikah se prepletajo različni fragmenti in drobni kolaži, ki ustvarjajo bogate likovne kompozicije ter gledalca vabijo k raziskovanju umetničinega sveta. Klunova je predstavila tudi drugi del razstave, ki jo sestavljajo fotografije članov Skupine75. Pri tem je navedla, da fotograf v svoj objektiv ujame trenutek, ki bi sicer po vsej verjetnosti ostal za vedno neopoažen.

S pesmijo je prijetno zasnovan večer zaključil mešani pevski zbor Oton Župančič iz Štandreža, ki ga vodil Michela De Castro. Zelo pomlajeni zbor se je predstavil z vrsto narodnih in umetnih pesmi. Druženje se je nato nadaljevalo ob zvokih harmonike in v sproščenem martinovem vzdušju.