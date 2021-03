Jubilejna izvedba z novostmi

V pričakovanju na 40. festival za nagrado za najboljši scenarij Sergio Amidei, ki bo v Gorici od 22. do 28. julija, je združenje Sergio Amidei odprlo Youtube kanal, na katerem so trenutno naloženi posnetki s prejšnjih festivalov. Nov kanal bo uporaben tudi v luči novosti, ki se obetajo med festivalom. »Srečanja, okrogle mize, pogovore, za katere seveda upamo, da bodo lahko potekali v živo pred publiko, bomo predvajali tudi neposredno po spletu. Na ta način jim bodo lahko sledile tudi osebe, ki jim drugače ne bi mogle prisluhniti, mogoče zato, ker so preveč oddaljene in ne morejo priti v Gorico. Seveda pa neposredni prenos ne pride v poštev za predvajanje filmov,« razlaga Giuseppe Longo, direktor festivala za nagrado Sergio Amidei.

»Kakor vsako leto se tudi letos pripravljamo na izvedbo festivala Amidei že od meseca decembra. Načrtujemo niz tematskih sekcij, kakšnih smo bili doslej navajeni. Seveda bi si želeli, da bi festival lahko potekal kot do dveh let od tega, z dopoldanskimi srečanji v prostorih kinodvorane in mediateke ter z večernimi predvajanji v parku Coronini,« še dodaja Longo.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.