Jubilejni festival v novi preobleki

V Števerjanu se v teh dneh intenzivno pripravljajo na 50. Festival narodno-zabavne glasbe Števerjan, ki bo v Borovcih ta konec tedna. Jutri bo najprej na vrsti festivalska veselica z ansamblom Gorenjski kvintet, v nedeljo, 3. julija, pa tekmovalni večer, na katerem bo sodelovalo sedem ansamblov in gostje večera. Tekmovali bodo ansambli Akordi, Lisjaki z Astrid in Barbaro, Petovia kvintet, Poljanšek, Špadni fantje, Tik-tak in Vrli muzikanti. Gost večera bo ansambel Alpski kvintet. Komisijo za glasbo sestavljajo Marijana Mlinar, Nikolaj Pintar (predstavnik SKPD F.B. Sedej), Hanzi Kežar, Jani Rednak, Andrej Plesničar, Slavko Avsenik ml., Igor Podpečan in Ilaria Bergnach (predsednica komisije). Za ocenjevanje besedil bodo zadolženi David Bandelj, Janez Beličič in Martina Valentinčič (predstavnica SKPD F.B. Sedej). Oba dneva bo tudi na voljo običajna ponudba hrane in pijače, od znamenitih festivalskih piščancev do vrhunskih vin vaških proizvajalcev. V pričakovanju na festivalsko dogajanje smo se pogovorili s predsednico SKPD F.B. Sedej Ilario Bergnach, saj je društvo organizator celotnega dogodka.

Kako in od kdaj potekajo priprave na festivalskem prizorišču?

Že prejšnjo soboto smo najprej opravili obsežno čistilno akcijo. Od ponedeljka dalje pa se člani društva vsak dan srečamo v poznih popoldanskih urah za pripravo prizorišča. Marsikaj je treba urediti. Na sobotnem večeru, ko bo nastopil ansambel Gorenjski kvintet, bosta tako glasba kot hrana na voljo med Borovci. V nedeljo pa bodo ansambli tekmovali na odru v Borovcih, mize in hrana pa bodo na voljo na trgu pred cerkvijo. Tudi v primeru dežja imamo na voljo alternativne možnosti, dvorano in šotore.