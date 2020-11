Junaške oljke preživele vojno, pozebo in požar (video)

Preživele so prvo svetovno vojno, pozebo leta 1929 in nazadnje še uničujoč požar leta 2003: na strmih pobočjih Kremenjaka med Jamljami, Komarjami in Seli na Krasu še vedno rastejo oljke, potomke nekdanjih nasadov, ki so jih posadili pred več stoletji.

Raziskovalec krajevne zgodovine in toponomastike Vlado Klemše je v svoji knjigi Krajevna imena in priimki na doberdobskem Krasu, ki so jo izdali ob 100-letnici Zadružne banke Doberdob in Sovodnje leta 2008, zapisal, da v Franciscejskem katastru (1818-1819) ni zaslediti podatkov o gojenju oljk in pridelovanju oljčnega olja pri Jamljah, čeprav so bili zagotovo v kraju manjši nasadi ali vsaj skupine oljčnih dreves. O tem po Klemšetovih besedah pričata tudi dve še danes ohranjeni ledinski imeni, navedeni tudi v Franciscejskem katastru. Domačini imenujejo območje med Jamljami in Komarjami V oljkah, sicer se je nad Komarjami ohranilo tudi ime Pod oljkami, medtem ko je v Franciscejskem katastru zapisano ime Pod Duolki.