Junija padlo le 13 milimetrov dežja

Amaterski vremenoslovci iz priljubljene Facebook skupine Pazzi per il meteo goriziano opozarjajo, da je na Goriškem januarja letos padlo le 49 milimetrov vode, kar predstavlja 46-odstotni upad glede na dolgoletno januarsko povprečje, ki znaša 91 milimetrov. Februarja je padlo 113 milimetrov dežja, 30 odstotkov več od mesečnega povprečja (87 milimetrov). Marca so ponovno zabeležili zelo malo padavin; padlo je 26 milimetrov dežja, medtem ko znaša mesečno povprečje 88 milimetrov (upad je 71-odstoten). Aprila se je sušno obdobje nadaljevalo; padlo je 94 milimetrov dežja, medtem ko aprilsko povprečje znaša 107 milimetrov, kar pomeni, da je mesečni upad 11-odstoten. Letošnji maj je bil zelo deževen in hladen, kar zlasti čebelam ni prijalo. V vodomerih se je nabralo kar 219 milimetrov vode: povprečje znaša 117 milimetrov, kar pomeni, da je padlo kar 90 odstotkov več dežja od povprečne mesečne količine. Junija se je začela suša, ki je trajala celo poletje; padlo je pičlih 13 milimetrov vode, medtem ko je junijsko povprečje 128 milimetrov. Junijski primanjkljaj je torej kar 91-odstoten. Julija je padlo 77 milimetrov dežja, kar je 30 odstotkov manj od mesečnega povprečja (110 milimetrov). Avgustovsko povprečje znaša 102 milimetra, vendar je letos padlo le 39 milimetrov, torej 61-odstotkov manj od povprečne količine. Septembra je padlo 38-odstotkov manj od mesečnega povprečja; letos je padlo 107 milimetrov, septembrsko povprečje znaša 173 milimetrov. Od začetka oktobra do včerajšnjega dne je padlo 56 milimetrov vode, medtem ko v povprečju oktobra pade 166 milimetrov vode. Po napovedih vremenoslovcev deželnega observatorija Osmer naj bi danes in jutri padlo nekaj dežja, vendar ga nedvomno ne bo dovolj, da bi skupna mesečna količina presegla dolgoletno oktobrsko povprečje.

