Jutri bo zaživel Letni kino

V Štandrežu bo jutri zaživel Letni kino. V sodelovanju z domačim kulturnim društvom Oton Župančič ga na ploščadi doma Andreja Budala prireja goriški Kinoatelje. Večer, ki se bo začel ob 21. uri, bo ponudil dve projekciji: najprej bo premierno na ogled dokumentarec GO-VID Ko vidiš spet mejo - Quando riappare il confine, nato pa se bo zavrtel film tržaškega režiserja Martina Turka Ne pozabi dihati.

GO-VID je krajši dokumentarni zapis, ki beleži vzdušje v čezmejnem prostoru v času pandemije covida-19, ko je bila ponovno vzpostavljena meja med Italijo in Slovenijo. Avtorja sta Sara Terpin in Carlo Ghio, ki urejata portal www.slovely.eu in več naslovov na družbenih omrežjih, s katerimi italijanski (in mednarodni) publiki predstavljata slovenske kulturne in turistične znamenitosti. Njuni prispevki za SLOvely.eu temeljijo na delu na terenu in raziskovanju skritih kotičkov Slovenije, kar pa v času karantene ni bilo mogoče. Zato sta si zamislila, da bi se posvetila dokumentiranju življenja vzdolž meje, ki je od marca do junija ponovno razdelila Gorico in Novo Gorico, pa tudi ostale obmejne kraje.

Turkov film pa prikazuje zgodbo petnajstletnega Klemna, ki se mu življenje spremeni v trenutku, ko se njegov tri leta starejši brat Peter zaljubi v prelepo vrstnico Sonjo. Ne pozabi dihati, film o skrivnostih poletja, je intimna drama o odraščanju, prvih ljubeznih, ljubosumju in močnih čustvih, ki človeka prevevajo v tem obdobju. Film bo predvajan z italijanskimi podnapisi.