Jutri odprtje novih dveh kontrolnih točk na meji

Danes je v Sloveniji začel veljati novi vladni odlok, ki spreminja in dopolnjuje ukrepe na mejnih prehodih ob vstopu v Slovenijo. Na meji z Italijo sta dodani novi kontrolni točki Erjavčeva/Škabrijelova in v Neblo/Jenkovo. Kontrolni točki se odpirata jutri, že danes pa so na Erjavčevo začeli prihajati ljudje, a čez mejo še niso smeli.

Pomembna sprememba novega vladnega odloka so dopolnitve ukrepov na mejnih prehodih. Na Ministrstvu za notranje zadeve pojasnjujejo, da bo prehod meje na kontrolnih točkah Erjavčeva in Neblo dovoljen samo dnevnim delovnim migrantom in drugim osebam na podlagi potrdila lokalne skupnosti, ki upravičuje nujnost prestopa državne meje zaradi nujnega izvajanja gospodarskih in kmetijskih čezmejnih dejavnosti ter – kar je pomembna novost - za obisk ožjih družinskih članov. Pri tem se pod pojmom ožjega družinskega člana razumejo člani družine: zakonca (tudi izvenzakonska partnerja) in otroci (tudi izvenzakonski) ter posvojenci, ki jih je delavec po zakonu dolžan preživljati in jih tudi dejansko preživlja.

Mejni prehod na Erjavčevi bo moč prehajati med 6. in 21. uro, in sicer peš, s kolesi ali motornimi vozili z izjemo tovornih vozil. Za slednje je prehod na kontrolni točki v Vrtojbi. Mejni prehod v Neblem pa bo odprt med 7. in 9. ter med 16. in 19. uro.