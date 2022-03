K sodelovanju pri oživitvi mesta vabijo tudi občane

Goriška občina poziva občane, krajevna društva in ustanove k sodelovanju pri revitalizaciji zgodovinskega mestnega jedra, za kar bo imela na razpolago sredstva iz državnega načrta za okrevanje in odpornost. Skupno bo goriška občina imela na voljo kar dvajset milijonov evrov, ki jih namerava nameniti oživitvi tako grajskega naselja kot tudi sosednjega območja, ki zajema Travnik, Raštel in Trg Sv. Antona. Časa za vložitev prošenj za sodelovanje je sicer zelo malo, saj razpis zapade že 8. marca.

Deželna vlada je kot znano pred nekaj dnevi določila, da se bo za sredstva ministrstva za kulturo, ki bodo dodeljena Furlaniji-Julijski krajini, potegoval predlog, ki ga je predlagala goriška občina. V njem so se goriški občinski upravitelji zavzeli za ovrednotenje kulturne in zgodovinske dediščine mestnega središča, kar lahko zagotovi dvig zaposlitvene ravni in prispeva k zaustavitvi upadanja števila prebivalcev. V grajskem naselju nameravajo prekvalificirati območja v javni lasti in hkrati spodbujati nove podjetniške zamisli, ki naj prispevajo k poživitvi družbenega tkiva in k ohranjanju tudi nematerialne kulturne dediščine. S poživitvijo bi celotno območje spet postalo zanimivo tudi iz bivalnega vidika, kar je še posebej pomembno za mlade generacije.Goriška občina hoče pri izvajanju svojega projekta sodelovati s krajevno skupnostjo, z občani in družinami, obenem tudi s stanovskimi organizacijami in društvi, ki bi jih vključili v soupravljanje nepremičnin v javni lasti. Z občine zaradi tega pozivajo tako občane kot ustanove in združenja, naj pripravijo svoje predloge, ki bi prispevali k poživitvi grajskega naselja in ki bi hkrati zagotovili dvig zaposlitve ravni in povečanje privlačnosti stanovanjskih nepremičnin. Predlogi lahko zadevajo kulturo, turizem, socialo in tudi izobraževanje.

Projektne zamisli bodo morali predlagatelji povzeti na največ osmih straneh, vsaj okvirno bodo morali navesti tudi oceno stroškov. Rok za vložitev predlogov zapade v torek, 8. marca, opoldne; zbirajo jih na naslovu elektronske pošte comune.gorizia@certgov.fvg.it, sicer so vse potrebne informacije objavljene na spletni strani goriške občine. Za morebitna pojasnila je na občini na voljo tudi Antonella Manto iz urada za kulturo (tel. 0481.383317, antonella.manto@comune.gorizia.it).