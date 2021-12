»K sreči so vsi doma«

S porastom okužb s covidom-19 se v zadnjih tednih soočajo tudi v Doberdobu, Sovodnjah in Števerjanu. »K sreči imajo vsi naši okuženi občani lažje simptome, tako da nihče izmed njih ne potrebuje bolnišnične oskrbe,« pojasnjuje števerjanska županja Franca Padovan. V Števerjanu je trenutno okuženih sedem občanov, šest jih je v karanteni.

V Sovodnjah so pred nekaj tedni imeli približno dvajset okužb, medtem ko se je v zadnjih dneh njihovo število nekoliko znižalo. Trenutno je v sovodenjski občini okuženih dvanajst občanov, sedem jih je v karanteni. Župan Luca Pisk razlaga, da so vsi okuženi v domači oskrbi, saj imajo lažje simptome, tako da nihče izmed njih ne potrebuje hospitalizacije. Podobno velja za Doberdob, kjer je po besedah župana Fabia Vizintina trenutno okuženih sedem občanov, trije pa so v karanteni.

Poziv k previdnosti seveda velja tudi za občane Doberdoba, Sovodenj in Števerjana, saj so pred enim letom v vseh treh občinah doživeli porast okužb ravno po božičnih in novoletnih praznikih. Januarja letos je bilo v Doberdobu skoraj štirideset okužb, medtem ko so jih v Sovodnjah naenkrat našteli do petindvajset. V Števerjanu so vrhunec dosegli sredi februarja letošnjega leta, ko je bilo okužb med trinajst in petnajst.