K Združenju proizvajalcev rebule z Oslavja pristopilo tudi podjetje Gravner

Združenje proizvajalcev rebule z Oslavja se krepi, saj je pred nekaj dnevi k navezi pristopilo še priznano vinarsko podjetje Gravner. Združenje so leta 2010 ustanovile kmetije Dario Princic, Fiegl, Il Carpino, La Castellada, Primosic in Radikon, ki so si od vsega začetka prizadevajo zlasti za ovrednotenje zlate rebule, avtohtone briške sorte, ki na Oslavju dosega vrhunsko kakovost. Šest vinarjev proizvaja rebulo vsak na svoj način, vendar so si leta 2018 dali skupne smernice in pravila z odobritvijo skupnega pravilnika, ki bo po novem veljal tudi za kmetijo Gravner. Predstavniki vseh sedmih kleti so se srečali v torek in skupaj nazdravili novemu članu, kmetiji Gravner, ki ga je na srečanju predstavljala Mateja Gravner.

