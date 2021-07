Kabin za vzpenjačo ni

Gradbišče na goriškem grajskem griču ponovno sameva, saj zaradi krize na svetovnem tržišču surovin ni na voljo kabin dvigal, ki bosta sestavljali bodočo vzpenjačo. »Težave imajo tudi druga gradbena podjetja, ki se soočajo z dvigom cen gradbenega materiala, zaradi česar tvegajo zastoj tudi številna zasebna gradbišča,« pojasnjuje goriški župan Rodolfo Ziberna in poudarja, da so težave z dobavo surovin prizadele tudi gradbišče grajske vzpenjače.

»Gradbena dela bi se morala zaključiti že junija, ko bi morali v vzpenjačo vgraditi kabine za prevoz ljudi; na žalost so dobavitelji kabin sporočili, da trenutno jih ne morejo dobaviti zaradi pomanjkanja surovin,« pravi Ziberna. Vzpenjača bo zgrajena iz treh delov; največ težav je pri dobavi kabin dvigal, v katerih se bo mogoče povzpeti do lokala Bastione fiorito oz. do gradu. Po županovih besedah se bo predvidoma nabralo nekaj mesecev zamude.