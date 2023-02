Kabinet župana bo vodila Mija Lorbek

Z današnjim dnem mesto vodje kabineta župana novogoriške mestne občine prevzema Mija Lorbek. Lorbekova je magistrica znanosti menedžmenta neprofitnih organizacij, programa Fakultete za družbene vede. Diplomirala je iz trženja in tržnega komuniciranja na temo medijske umetnosti in zanjo prejela Prešernovo nagrado za študente. Prvo polovico kariere je delovala na področju kulture, v različnih vlogah, od prireditvenega menedžmenta, odnosov z javnostmi, pridobivanja nepovratnih sredstev in projektnega vodenja. V drugi polovici kariere je delovala kot direktorica interdisciplinarnega podjetja za razvoj interaktivnih medijskih rešitev, ki so jih uporabljala mednarodna podjetja, kot so BBC Worldwide, Intel, Hennessy, Coca Cola, kot tudi neprofitne organizacije za muzejske postavitve, prireditve in razstave. Ko si je ustvarila družino, se je iz Londona preselila v Novo Gorico, kjer v zadnjih desetih letih sodeluje pri kulturnih in umetniških projektih, digitalnih strategijah in marketingu.