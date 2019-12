Kadrovska okrepitev za goriško občino

Po skoraj desetih letih krčenja števila zaposlenih je goriška občina ponovno začela zaposlovati. V triletju 2019-2021 bo skupno zaposlenih 45 novih uslužbencev, ki bodo zapolnili vrzeli v najrazličnejših uradih in službah.Občinska odbornica za osebje Marilena Bernobich je včeraj v družbi župana Rodolfa Ziberne in občinskega tajnika Tonina Di Gianantonia pojasnila, da so pripravili obsežen zaposlitveni plan, ki so ga začeli uresničevati z letošnjim letom. »S prvim decembrom bomo zaposlili prvi del osemnajstih novih uslužbencev, ki so delovno mesto dobili na podlagi komaj zaključenega javnega natečaja. Delali bodo v matičnem uradu, v socialnih službah, na vložišču, v uradih za vprašanja mladih, za statistiko, za osebje, v davčnem uradu,« je naštela odbornica in pojasnila, da bodo zaposlili tudi sedem funkcionarjev za potrebe tehničnih služb iz kategorije D.

»Trije so že nastopili novo službo; eden bo začel s prvim januarjem 2020, tako da bomo morali izpeljati natečaj, s katerim bomo zaposlili še tri,« je povedala odbornica, po kateri je ravnokar v teku natečaj za zaposlitev štirih mestnih redarjev. Doslej se je prijavilo 110 kandidatov, skupno jih pričakujejo 150. »Zaposlili bomo tudi dva poročnika, za kar bo ravno tako potreben javni natečaj.«

Bernobicheva je razložila, da bodo zaposlili še tri funkcionarje za potrebe upravnih in računovodskih služb, za kar bodo izpeljali javni natečaj. Letos so v tehničnem uradu že zaposlili dva uslužbenca iz kategorije C, še enega bodo vzeli v službo prihodnje leto. Letos so že zaposlili tudi enega občinskega delavca, prihodnje leto bodo še tri. Občina je letos zaposlila tudi eno vzgojiteljico za vrtec, medtem ko bodo po vsej verjetnosti morali izpeljati javni natečaj za zaposlitev kuharice. Z lestvic drugih občin bodo prihodnje leto vzeli v službo eno socialno delavko.