Kaj se je zgodilo po pretepu?

Na goriškem tožilstvu se nadaljuje preiskava o smrti Vakhtanga Enukidzeja, 37-letnega gruzijskega državljana, ki je umrl v soboto v goriški bolnišnici, kamor so ga pripeljali iz centra za repatriacijo nezakonitih migrantov CPR. Preiskavo vodijo zaradi suma storitve kaznivega dejanja naklepnega umora, kaj pa je pravzaprav povzročilo migrantovo smrt, pa bo pojasnila šele obdukcija, ki jo bodo predvidoma opravili jutri.

Po besedah nekaterih migrantov, ki so svoja pričevanja zaupali združenju No CPR, poslancu Riccardu Magiju in varuhu pravic zapornikov Mauru Palmi, naj bi smrtnih poškodb Gruzijec ne dobil v pretepu z drugim migrantom, s katerim se je sprl v torek, temveč naj bi ga s pendreki težko poškodovali policisti.

Preiskovalci morajo verodostojnost teh pričevanj še preveriti, zato opozarjajo, da je za vsakršno ugibanje še prezgodaj.