Kakšna bo grafična podoba EPK 2025?

Kakšen bo logotip Evropske prestolnice kulture leta 2025? Odgovor na to vprašanje bo ponudil mednarodni razpis za izdelavo celostne grafične podobe EPK, ki ga je v prejšnjih dneh objavil EZTS GO. Rok za prijavo se izteče 30. septembra.

Izbrani predlog bodo uporabljali na promocijskem gradivu, od plakatov in majic do spleta in spominkov, pa tudi na dokumentih in drugem materialu. Blagovna znamka morata biti izvirna, inovativna, vključujoča in brez meja, tako kot bi izvirna, inovativna in vključujoča želela postati nova evropska prestolnica dveh mest ob meji. »Pomen slogana Go! Borderless je razviti inovativen koncept kulture, ki jo gradimo skupaj in vsem daje priložnost, da se uresničijo v svojevrstnem in edinstvenem kraju, prepletu Nove Gorice in Gorice,« piše v razpisu. Ključne besede za oblikovanje logotipa in celostne grafične podobe so brezmejnost, ustvarjalnost, strast, sodelovanje, skupnost, prihodnost. Nabor barv mora vključevati turkizno barvo, barvo Soče.

»Enotno urbano območje obeh Goric stopa v vlogo evropske prestolnice, novi logo pa bo prvi skupni simbol te čezmejne prestolnice. Simbol mora združevati somestje in utrjevati skupno istovetnost. Prijavitelj naj torej ustvari simbol, s katerim se bodo poistovetili Goričani iz obeh Goric in s katerim se bomo ponosno predstavljali Evropi in svetu kot prva evropska prestolnica čezmejne evropske regije,« pravi novogoriški župan Klemen Miklavič, goriški kolega Rodolfo Ziberna pa dodaja: »Gre za pomemben korak, saj bomo v kratkem imeli na razpolago grafično podobo EPK in bomo lahko začeli pripravljati promocijski material.«