Kam na veliki šmaren?

Ob velikem šmarnu bo danes na Goriškem živahno. V mestnem parku v Gradišču bo zaživel ptičji sejem. Od 6. ure do 16.30 bodo na ogled najrazličnejše vrste ptic, zajcev, ovc in kokoši, na programu pa je tudi tekmovanje v pasji disciplini agility. Tudi letos bodo podelili nagrado za zlatega ščinkavca in za lisička. Za vstop na dogodek je obvezno covidno potrdilo. Osrednji dogodek v Gorici bo koncert v palači De Grazia. Ob 21. uri bo nastopil orkester Gorizia Guitar Orchestra pod vodstvom Claudia Pia Liviera. Predstavili se bodo tudi solisti Pier Luigi Corona, Luisa Selo in Sara Brumat. Vstop je brezplačen; koncert bodo ponovili ob 22. uri. Pred koncertom bodo predstavili posnetek GGO trent'anni insieme, ki sta ga sestavila Vanni Feresin in Renzo Crobe. V Marini Julii bo danes potekal Marina Julia Summer Festival. Od 16. do 18. ure bo igral dj Zippo, sledili bodo tečaj plesa reggaeton in dve uri neprekinjene glasbe z DJ-jem Alexom DB in pevko Tyno Ze. Ob 21.30 bodo na vrsti plesni in glasbeni nastopi vseh vrst, nato bodo Tyna Ze in Manolo Soldera ter raper Yane. Ob koncu dogodka bo tudi laserska predstava. Za vstop na dogodek je potrebno covidno potrdilo ali negativen izid testiranja na covid-19.