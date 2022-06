Kandidata Laura Fasiolo in Antonio Devetag našla skupni jezik

Županski kandidat Antonio Devetag, ki je na volitvah 12. junija prejel 720 glasov, je s kandidatko v drugem krogu Lauro Fasiolo našel skupni jezik o marsičem. Da se kandidata strinjata o osrednjih vsebinah, je povedala Fasiolo s sporočilom za javnost. »Srečanje med predstavniki koalicije Laure Fasiolo in Antonia Devetaga se je zaključilo na pozitiven način. Predstavniki koalicij so se sestali in ugotovili, da so v sozvočju kar se tiče osrednjih programskih točk. Zdravstvo, sociala, institucionalna vloga Gorice in kultura so bile osrednje teme, na katerih se je osredotočil dialog predstavnikov obeh koalicij. Strinjali so se, da je približevanje dveh taborov pozitivno, skupni cilj pa sprememba za mesto, od 26. julija dalje,« so zapisali v tiskovnem sporočilu. Osredotočili so se na pomen temeljne pravice do zdravstva, ki naj bo javna, naj oskrbuje vse občane, s posebno pozornostjo do šibkejših slojev, in naj nudi kakovostne ter dostopne storitve. Poudarili so tudi vlogo Gorice kot glavnega mesta pokrajine, tudi v vidiku zaželjene razširitve območja EZTS. Omenili so tudi večjo vlogo za mestne četrti ter EPK kot priložnost za promocijo mednarodne duše mesta. Med kratkoročne cilje prištevajo »vzpostavitev mreze muzejev z vrnitvijo Gorice na čelo Pokrajinskih muzejev in spremembo kompleksa sv. Klare v mestni muzej«. To je dodaten korak na poti »velike tranzverzalne koalicije, ki si jo je marsikdo želel, da bi preprečil škodljivo nepremičnost prejšnjega občinskega odbora«, so zaključili.