"Kandidaturo doživljam kot državljansko dolžnost"

Na občinskih volitvah, ki bodo 12. junija v Gorici, se bo za mesto župana potegovalo sedem kandidatov. Med njimi je Antonio Devetag, ki ga podpirata listi Gorizia 3.0 in Azione. Kandidat je rojen v Gorici 7. junija 1950. Trinajst let je bil občinski odbornik za kulturo; poleg tega je bil pokrajinski svetnik, predsednik in direktor Mittelfesta.

Zakaj ste se odločili, da kandidirate?

Ker je Gorica sredi izredne krize, doživljam kandidaturo kot državljansko dolžnost.

Po čem se razlikujete od ostalih županskih kandidatov?

Po izkušnjah in poznavanju Gorice, deželne politike in krajev, ki obkrožajo naše mesto.

Kakšno mesto je danes Gorica?

Iz estetskega vidika in upoštevajoč stanje cest zgleda, da je Gorica komaj prestala vojno. Mesto je izgubilo vsako obliko avtonomije in ga na daljavo vodijo tržaški lobiji. Mesto je po zaslugi sedanje občinske uprave izgubilo tudi status glavnega mesta pokrajine na račun Tržiča, ki razpolaga z županjo, ki je na svoje mesto očitno bolj navezana.

Na nepremičninskem trgu, v nastanitvenem in gostinskem sektorju je zadnje čase opaziti nekaj znakov prebujanja, po drugi strani število zaprtih lokalov še vedno presega število novih odprtij. Kako nameravate ukrepati na naštetih področjih?

Žal mi je, ampak ne vidim prav nobenega znaka prebujanja. Cene nepremičnin so zelo upadle. Kar se tiče trgovskih obratov, je Gorica edino mesto (izjemo predstavlja Rusija, vendar tam imajo Putina), kjer je zaprl celo McDonald's. Statistike pravijo, da se Tržič sredi splošne krize v goriški pokrajini nekako rešuje, Gorica pa ne.

Če ne bi bilo stroškov za občinsko upravo, bi pristali na ponovno ustanovitev rajonskih svetov?

To je naš predlog, ki nam je zelo pri srcu; resnični stroški so vezani na obnavljanje in reševanje pred propadanjem Podgore, Svetogorske četrti, Štandreža, Stražc itd.

V raznih predelih mesta se občani pritožujejo zaradi voznikov, ki ne upoštevajo hitrostnih omejitev. Kako bi konkretno rešili te težave in kje se bi najprej lotil dela?

Z novo signalizacijo, grbinami, ustrezno razsvetljavo. Ali bi lahko uporabili svetila, ki so jih nabavili za Korzo Italia in so naposled končala v skladišču? Poleg tega tudi s prepovedjo tovornega prometa v Svetogorski ulici.

Kako si predstavljate Korzo Italia čez pet let?

Združenje Goriza 3.0 se je vseskozi borilo za ohranitev dvosmernega prometa.Dvosmerni promet naj zato ostane »ab aeternum«, medtem ko naj se kolesarske steze uredijo na stranskih pasovih Korza.

V kakšnem stanju je goriško zdravstvo?

Zelo slabo: v Gorici lahko umiramo, vendar se ne moremo roditi. Stalno krčenje storitev bolnišnice Janeza od Boga je le še en dokaz, da je Gorica Deželi FJK deveta briga.Tržiška bolnišnica San Polo bo nekaj časa uspevala na račun služb, ki jih je odvzela Gorici, a kaj ko bo v resnici Trst skupaj z Vidmom postal bolnišnično središče deželnega pomena. Pordenon se bo rešil, ker so v mestu ob Livenzi zelo zagrizeni in imajo močan občutek pripadnosti. Če pri nas ne bomo dobili novega župana, bo bolnišnica Janeza od Boga postala »day hospital«.

Če bi vam slovenska konzulta pri goriški občini predstavila nekaj konkretnih in utemeljenih predlogov, bi vzeli v poštev poimenovanje središčne ulice ali trga po kakšni ugledni kulturni ali zgodovinski slovenski osebnosti?

Jaz bi v resnici predlagal zamenjavo: Nova Gorica naj dobi Ulico Pietra Zoruttija (povsem v redu je tudi Carlo Michelstaedter), Gorica pa Ulico Alojza Gradnika.

Podpirate uvedbo pouka slovenščine v italijanskih šolah v Gorici?

Seveda, brez vsakega dvoma.

Leto 2025 je pred vrati. Bo Gorica na srečanje z Evropsko prestolnico kulture prišla pripravljena?

Nikakor! V prijavni knjigi za leto 2025 o tisočletni in zelo zapleteni zgodovine Gorice in Goriške skoraj ni sledi. Gre za pozabljivost, ki je po našem mnenju zelo huda, sicer predstavlja le eno izmed napak, ki jih bomo v primeru izvolitve skušali popraviti – skupaj z Novo Gorico.

V kaj mora Gorica vlagati, če odmislimo kulturo in turizem?

V lahko in tehnološko napredno industrijo, seveda, če nam Tržič to dovoli. Vlagati je treba tudi v trgovski sektor s perspektivo, da spet postanemo zanimivo središče: to seveda ni mogoče brez konkretnega zagona kulturnega turizma.

Kako si predstavljate Gorico in Novo Gorico čez 20 let?

Kot skupno mesto na področju storitev, prevozov, turistične promocije in enogastronomije. O enem mestu bomo lahko govorili, ko bo Evropska unija imela enotno davčno politiko: bo pol stoletja dovolj? Dve mesti se lahko povežeta tudi s skupnim prostorskim načrtom in z vključitvijo v Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje celotne Goriške na slovenski strani in nekdanje goriške pokrajine, katere ponovno ustanovitev podpiramo, na italijanski strani. Po mojem mnenju in po mnenju predstavnikov list, ki me podpirata, gre za edini način, da bomo nekaj več veljali v odnosu do Ljubljane in Rima.