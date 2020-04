Kapucin prva žrtev koronavirusa v Gorici

Kapucin, brat Aurelio Blasotti, je prva žrtev koronavirusa v Gorici in skupno četrta v nekdanji goriški pokrajini. Umrl je včeraj v bolnišnici v Palmanovi, kamor so ga odpeljali pred tremi dnevi, potem ko se je od 28. marca dalje zdravil v novem oddelku za bolnike s covid-19 v goriški bolnišnici. Blasotti je bil star 72 let in je bil v Frančiškovi družini zelo cenjen.

Pokojnik se je rodil 17. junija 1948 v Guminu, med kapucine je bil sprejet 4. oktobra 1970, nakar je bil v duhovnika posvečen 28. avgusta 1973. Bil je rektor in tudi gvardijan samostana na Stari Gori pri Čedadu, kjer je več let urejal versko revijo La Madonna di Castelmonte, tako da je bil vpisan tudi v novinarsko zbornico. Zatem je bil gvardijan v samostanu v Asolu pri Trevisu, nekaj časa je služboval tudi v Vidmu, nakar je pred približno dvanajstimi leti prišel v Gorico, kjer je bil v zadnjih letih spovednik v kapucinski cerkvi na Trgu Sv. Frančiška.

Prvi znaki okužbe so se pokazali konec marca; ker je imel vse močnejši kašelj in se je počutil vse slabše, so iz kapucinskega samostana klicali na pomoč. Blasottiju so odvzeli bris; rezultat je bil pozitiven. Ker se je njegovo zdravstveno stanje hitro slabšalo, so ga 28. marca odpeljali v bolnišnico. Najprej se je zdravil v Gorici, nakar so gre pred tremi dnevi prepeljali v Palmanovo, kjer je včeraj dopoldne umrl. Ko se je konec marca izkazalo, da je Blasotti okužen s koronavirusom, so bris odvzeli ostalim šestim goriškim kapucinom; v petih primerih je bil bris negativen. Za enega kapucina se je izkazalo, da je okužen, vendar ne kaže nobenih simptomov in nima zdravstvenih težav. Trenutno je v karanteni v svoji sobi v kapucinskem samostanu in seveda nima nobenih stikov s sobrati. Ostalih pet kapucinov je karanteno že zaključilo; počutijo se dobro in nimajo zdravstvenih težav. Kje se je Blasotti okužil, sobratje lahko le ugibajo. Do okužbe je sicer prišlo pred približno enim mesecem, mogoče med obiskom bolnišnice v Trstu, mogoče med redkimi stiki, ki jih je pokojnik imel z zunanjim svetom.