Karabinjerja in redarji pospremili svetnika iz dvorane

Uvodni del zasedanja goriškega občinskega sveta, ki prvič po poldrugem letu poteka v živo, je »popestril« občinski svetnik Franco Zotti (Legalizziamo Gorizia Z.F.), ki ni imel covidnega potrdila. Po daljšem prigovarjanju in prihodu karabinjerjev je odšel iz dvorane, pri čemer je rjovel, da je sam prebolevnik in da bi zaradi tega moral imeti pravico do udeležbe na seji. V samem sklicu zasedanja je sicer pisalo, da se bodo seje lahko udeležili samo občinski svetniki z veljavnim covidnim potrdilom; Zotti ga ni imel ...