Katastrofalna suša pospešila razraščanje invazivnih rastlin

Iz izvirov Doberdobskega jezera že celo poletje ne priteka voda; vse »roje« – tako domačini poimenujejo kanale, po katerih se običajno pretaka voda – so se presušile, nekaj vode je ostalo le v večjih »beznih« (kotanjah), ki jih oblegajo do dva metra visoki primerki dveh invazivnih rastlin – črnoplodnega mrkača (Bidens frondosa) in laškega bodiča (Xanthium italicum).

Padavine iz zadnjih dni na vodostaj Doberdobskega jezera niso imele nobenega vpliva. Da se bo gladina dvignila, bo potrebnega kar nekaj dežja; precej bo moral narasti tudi pretok Vipave in Soče, ki je še vedno minimalen.

»Razmere v Doberdobskem jezeru so res katastrofalne. Česa takega še nismo videli, zaradi česar ne moremo natančno napovedati posledic letošnje suše,« pravi Alfredo Altobelli, profesor biologije in ekologije na Univerzi v Trstu, ki se poleg raziskovanja kraške gmajne že več let posveča tudi Doberdobskemu jezeru. Tako malo vode kot letos ni bilo niti leta 2003, ki je doslej veljalo za prelomnico. Takrat se je presušila »roja« na jameljski strani, medtem ko je bilo na doberdobski strani kakorkoli nekaj več vode. Letošnji rekordno nizki vodostaj je posledica padavinskega primanjkljaja, ki se vleče od junija lanskega leta; med letošnjo zimo in zatem spomladi se jezero ni napolnilo z vodo niti enkrat, tako da so se prvi pogini rib zvrstili že v začetku poletja. Nekaj rib je k sreči preživelo, vendar bo treba kar nekaj časa, da se bo ribji stalež ponovno dvignil na raven pred letošnjo sušo. Največjo težavo sicer povzročajo invazivne vrste, ki prispevajo k zamočvirjanju jezera in ki jih letošnja suša ni prizadela, temveč je zaradi nižje gladine vode celo prispevala k njihovemu razraščanju.

»Spomladi je jezero podobno botaničnemu vrtu z najrazličnejšim cvetjem, zatem se poleti razrastejo invazivne vrste, zlasti črnoplodni mrkač in laški bodič, ki se širijo na račun trstišč,« pravi Altobelli. Obe omenjeni invazivni vrsti zelo hitro rasteta in prispevata k spreminjanju habitatnih tipov. Obvodni gozd se tako širi na račun šašja in trstičevja. Leta 2019 je tržaška univerza v sodelovanju s konzorcijem za melioracijo Julijske krajine izvedla raziskovalni projekt z izgradnjo nasipov okrog požiralnikov. Poskus se je kar uspešno obnesel, saj je voda počasneje odtekala in zatem prekrivala večje območje, na katerem se posledično niso tako razrasle invazivke. Zaradi pandemije je raziskovalni projekt doživel zastoj, sicer Altobelli poudarja, da bi bilo vredno nadaljevati z delom. Seveda tudi sam ugotavlja, da bi tudi nasipi spričo tako ekstremne suše, kakršna je letošnja, ne kaj dosti pomagali. Če se bodo podobne razmere v prihodnjih letih vse pogosteje ponavljale, se bo zamočvirjanje jezera na žalost nadaljevalo z vse večjo hitrostjo.