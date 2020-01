Po začetnem šoku je v Tržiču zavladala močna zaskrbljenost. V zvezi z novico, da so nižješolskega profesorja aretirali zaradi spolnih odnosov z mladoletnim dekletom, je tržiška županja Anna Cisint skupaj s pristojnim občinskim odbornikom Antoniom Garritanijem pisala ministrici za izobraževanje Lucii Azzolina, vodji deželnega šolskega urada Danieli Beltrame in ravnateljicam dveh večstopenjskih šol v mestu, Giorgi Miglioranzi (šola Randaccio) in Marii Cardella (šola Giacich). Županjo predvsem zanima, katere ukrepe bodo odredili zoper profesorja. Obenem se sklicuje na osuplost in zaskrbljenost staršev učencev, ki obiskujejo omenjeni tržiški nižji srednji šoli. Profesorju so namreč v prejšnjih dneh že preklicali hišni pripor in mu izdali prepoved približevanja mladoletnici. Tržiška prva občanka zato funkcionarje na raznih ravneh sprašuje, katere ukrepe so ali nameravajo udejanjiti zoper 44-letnega moškega. »Ko je govor o spoštovanju pravic mladoletnih oseb, moramo biti še bolj pozorni in natančni,« poudarja županja Cisintova, ki se obenem zahvaljuje karabinjerjem in sodni oblasti.

