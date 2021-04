Kava jih bo drago stala

Jutranja kava v baru v središču Štandreža jih je zaradi neupoštevanja covid-pravil zelo drago stala, tako da se bodo velikonočnega ponedeljka še dolgo spominjali.

Štandreški bar Sant’Andrea – nekdanji Brasil Bar – so v ponedeljek, 5. aprila, obiskali policisti. V lokal, ki se nahaja nasproti marketa v Ulici San Michele, sta okrog 9.30 prišli dve patrulji policije; ena skupina policistov je v bar vstopila skozi glavni vhod, druga skupina se je odpravila do zadnjih vrat in tako preprečila, da bi kdo skozi vanje zapustil lokal. V baru oz. na dvorišču za njim je bilo takrat približno deset gostov. Policisti so vsakemu izmed njih naložili 400 evrov vredno globo zaradi neupoštevanja covid-omejitev; naročenih kav bi si ne smeli privoščiti v lokalu, temveč bi jih morali odnesti domov. Če bodo kazen takoj plačali, bodo deležni »popusta«; globa bo v tem primeru znašala 280 evrov.

Medtem ko so policisti sestavljali zapisnik, ugotavljali identiteto navzočih gostov in jim nalagali globe, je pred lokalom parkirala še tretja patrulja policije; sočasno so štandreški bar obiskali tudi goriški mestni redarji. Globo je prejel tudi kitajski par, ki že nekaj let upravlja bar v štandreškem vaškem središču; policisti so kitajskima državljanoma naložili 280 evrov kazni. Poleg tega jima je bilo odrejeno tudi dvodnevno zaprtje lokala.