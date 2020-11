Kazenska ovadba za pilota

Na policijski upravi Nova Gorica se je zaključila obsežna kriminalistična preiskava letošnje tragične aprilske nesreče v zračnem prometu med Dolgo Poljano in vasjo Budanje v Občini Ajdovščina, kjer je po trčenju med ultralahkim letalom življenje izgubil 34-letni jadralni padalec, prav tako sta bila huje telesno poškodovana takrat 52-letni pilot in 42-letni sopotnik v letalu. Novogoriški kriminalisti so kazensko ovadili pilota zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja Ogrožanje posebnih vrst javnega prometa.

Novogoriški kriminalisti so pred kratkim zaključili obsežno večmesečno preiskavo vseh okoliščin tragične nesreče v zračnem prometu, ki se je 25. aprila dopoldan zgodila med Dolgo Poljano in Budanjami. V zraku je prišlo do trčenja med ultralahkim letalom znamke Fly Synthesis, tipa Storch in 34-letnim jadralnim padalcem, sicer domačinom iz Ajdovščine, ki je umrl na kraju tragične nesreče. Prav tako sta bila huje telesno poškodovana 53-letni pilot in 43-letni sopotnik v omenjenem zračnem plovilu, oba člana Aero kluba Josip Križaj iz Ajdovščine.