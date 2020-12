KD Sovodnje praznuje 75 let

Od »barake« do Kulturnega doma Jožef Češčut ... Dolga in pestra je pot, ki jo je od svoje ustanovitve prehodilo Kulturno društvo Sovodnje, katerega člani letos praznujejo 75. obletnico delovanja. Od same ustanovitve leta 1945 društvo zaznamujeta tesna povezanost z vaško skupnostjo ter gojenje krajevnih tradicij in navad. Sovodenjsko društvo se lahko pohvali tudi z razvejano gledališko, glasbeno in kulturno dejavnostjo, ki je obogatila njegovo 75-letno delovanje. Sovodenjcev ni zaustavil niti koronačas, saj mladi člani odbora vlivajo društvu novega elana in si tudi v tem času prizadevajo za ohranjanje tradicij, čeprav na drugačen način.

V zadnjih letih so vodilne vloge v društvu prevzeli mladi člani. Mlad odbor šteje 23 odbornikov, kar jih tudi razlikuje od ostalih društev v občini, izpostavlja predsednik Denis Galliussi in dodaja, da je ponovno zaživel tudi mladinski odsek. »Cilj našega društva je ohranjati vaške tradicije. To dolžnost čutimo tudi v teh negotovih časih,« poudarja predsednik Denis Galliussi in pojasnjuje, da so kljub razmeram letos organizirali martinovanje ter blagoslov pridelkov in traktorjev, 5. decembra pa je Miklavž obdaril vse vaške otroke. »Trenutne razmere nam ne dovoljujejo dolgoročnega načrtovanja. Zaenkrat pripravljamo tri spletna srečanja z vaščani, ki živijo v tujini ali veliko potujejo zaradi službenih obveznosti: opisali nam bodo svoje izkušnje,« napoveduje Galliussi in dodaja, da bo ob izboljšanju razmer ena izmed prioritet izpeljava premiere nove gledališke igre, ki so jo začeli pripravljati januarja in je še niso mogli predstavili publiki.

Prav vsako okroglo obletnico velja proslaviti: ob 50-letnici društva je izšla knjiga Protagonisti sovodenjske realnosti, ob 70-letnici so v sovodenjski telovadnici gostili partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, za praznovanje 75-letnice pa so se pri Kulturnem društvu Sovodnje odločili za posebno – trenutku primerno – obeležitev. V petek, 25. decembra, bodo na društveni Facebook strani objavili videoposnetek KD Sovodnje 75 let z vami, ki sta ga pripravila mladi režiser Alexander Faganel in montažer Jan Devetak. V njem bodo intervjuvani člani in domačini orisali društveno delovanje, slike iz arhiva Rema Devetaka in Vilka Fajta pa bodo preletele najpomembnejše trenutke.