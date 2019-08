Kdo bo vodil števerjanski tehnični urad?

Števerjanska občina je objavila razpis za novega vodjo tehničnega urada. Sedanji se bo namreč v kratkem upokojil. Pogodba za vodjo tehničnega urada je za nedoločen čas in s polnim urnikom.

Med razpisnimi pogoji sta med drugim opravljen podiplomski študij na področjih inženirstva, arhitekture, urbanistike ali podobnih predmetov ter znanje slovenskega jezika. Med pristojnosti tehničnega urada spadajo gradbena in urbanistična dejavnost, okoljski predpisi in sprejetje variant prostorskega načrta. Prošnjo je treba oddati izključno po certificirani elektronski pošti do petka, 30. avgusta, ob 12. uri. Kandidate nato čakata dve pisni preizkušnji, ki bosta na vrsti 11. septembra: komisija bo preverjala njihovo znanje na področju upravnih in ustavnih zakonov, ureditve na gradbenem in okoljskem področju, knjigovodstva in zakonov glede javnih razpisov. Kandidati, ki bodo prestali pisni preizkušnji, bodo 17. septembra opravili še ustni izpit, kjer bodo med drugim preverjali tudi njihovo znanje slovenskega jezika.

Nov vodja tehničnega urada bo službo nastopil 1. oktobra, najprej s polovičnim urnikom (32 ur), od 1. januarja dalje pa s polnim urnikom (36 ur).