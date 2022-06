Kdo bo zastopal Slovence?

Zasuk v desno je zaznamoval prvi krog občinskih volitev v Gorici. Največ glasov je zbrala stranka Bratje Italije, ki je vodilno vlogo znotraj desnosredinskega zavezništva pridobila domala po vsej državi. Ob zaskrbljenosti zaradi uveljavitve desničarske nacionalistične stranke slovenske volivce seveda zanima, kdo jih bo zastopal in zagovarjal v občinskem svetu. Odgovor je vse prej kot enostaven ... Za slovenske glasove – tudi z objavo osebne predstavitve na našem dnevniku – se je potegovalo cel kup kandidatov; nekateri izmed njih so bili naposled izvoljeni v občinski svet – tudi na listah, ki so podpirale desnosredinskega županskega kandidata Rodolfa Ziberno.

PRIČAKOVALI SO VEČ ...

Slovenska skupnost (SSk) je s svojo listo v podporo županski kandidatki Lauri Fasiolo zbrala 538 glasov. »Zahvaliti se moramo vsem volivcem in kandidatom. Če bo v drugem krogu zmagala Fasiolo, bomo imeli tri predstavnike v občinskem svetu, v primeru poraza leve sredine pa samo enega,« pojasnjuje pokrajinski sekretar SSk Julijan Čavdek. Največ osebnih preferenc na listi SSk je zbral Walter Bandelj (75), ki bo izvoljen ne glede na izid drugega kroga volitev; na drugo mesto se je uvrstil Saša Quinzi (73) in na tretje Veronika Terpin (51). »Zadovoljni smo, da smo spet nastopili s svojim simbolom in listo, po drugi strani je treba priznati, da so bila pričakovanja višja. Predstavili smo se s sloganom Za 1000 slovenskih glasov; računali smo, da jih ne bomo zbrali prav tisoč, vendar vseeno nekaj več, vsaj preko šesto,« priznava Čavdek. Pred petimi leti je Slovenska skupnost kandidirala tri svoje kandidate na listi Gorizia 100 sogni. Marilka Koršič je prejela 202 glasova, Walter Bandelj 182 in Marko Zavadlav 73, kar skupno znaša 457 glasov; na isti listi je kandidirala tudi Mara Černic, ki je zbrala 150 osebnih preferenc, vendar ni bila uradna kandidatka SSk. Najboljši rezultat iz zadnjih let je slovenska stranka dosegla na deželnih volitvah leta 2008, ko je zbrala 835 glasov; deset let kasneje jo je na deželnih volitvah podprlo 556 volivcev.

ZA 17 GLASOV NISO PRVI

V Demokratski stranki (DS) so zadovoljni z rezultatom svoje liste v prvem krogu. »Za 17 glasov nismo prva stranka v mestu. Kot koalicija smo ravno tako dosegli kolikor toliko dober rezultat. Nedvomno zaostajamo za sedanjim županom, vendar smo prepričani, da v drugem krogu lahko nadoknadimo razliko,« poudarja občinski sekretar DS Franco Perazza, ki je bil tudi sam izvoljen v občinski svet s 114 preferencami. Na listi DS bosta ne glede na rezultat drugega kroga izvoljena v občinski svet Marco Rossi (74) in štandreški arhitekt Diego Kuzmin (73), ki je med volilno kampanjo nagovarjal tudi slovenske volivce. Na listi DS je za kandidatko slovenske komponente veljala Petra Pavšič, ki je zbrala 49 preferenc; ker je zasedla deveto mesto na listi, ne bo mogla računati na izvolitev niti v primeru zmage Laure Fasiolo v drugem krogu.

FERI SPET IZVOLJEN

V občinski svet je bil ponovno izvoljen Sandi Feri; na občanski listi Laure Fasiolo je zbral 86 glasov. Prehitel ga je edino občinski svetnik Emanuele Traini, ki jih je prejel 92. Na listi Noi Mi Noaltris Go! bosta v vsakem primeru v občinski svet izvoljena Andrea Picco (128) in Eleonora Sartori (119), ki sta zbrala največ preferenc med vsemi levosredinskimi kandidati. Kot zanimivost lahko pristavimo, da imata oba otroke v slovenskih šolah. Samo v primeru zmage Laure Fasiolo v drugem krogu bo v občinski svet izvoljena tudi Romana Leban iz Štandreža (70), ki je na listi Noi Mi Noaltris Go! zasedla četrto mesto za Federicom Gabrielcigom (71).

SLOVENCI TUDI V DESNI SREDINI

Nekateri slovenski kandidati so si za izvolitev v občinski svet prizadevali na listah desne sredine. Najbolj uspešna med njimi je bila občinska svetnica iz Štandreža Nicol Turri, ki je na listi stranke Naprej Italija zbrala 193 glasov; dosegla je drugo mesto na listi za Fabriziom Oretijem (273), ki je podobno kot pred petimi leti prejel največ osebnih preferenc izmed vseh kandidatov za občinski svet; leta 2017 jih je sicer zbral še nekaj več (310).Na občanski listi Ziberna Sindaco je prvo mesto zasedel Maurizio Negro (79). V samopredstavitvi za Primorski dnevnik je med drugim zapisal, da je otroštvo in mladost preživel pri babici po mamini strani na Jazbinah, zatem je bil preko trideset let član ločniške folklorne skupine Danzerini di Lucinico. Leta 2017 je bil med ustanovitelji združenja Porte a nord est; istega leta je kandidiral na goriških občinskih volitvah na listi Borghi, ki je podpirala županskega Federica Portellija. Takrat je zbral 73 osebnih preferenc. Na listi Ziberna Sindaco je zasedla tretje mesto in bo predvidoma izvoljena v občinski svet še Silvia Paoletti; zbrala je 60 preferenc. Pred leti je bila predstavnica desne sredine v občinski konzulti za vprašanja slovenske narodne skupnosti.Slovenski občinski svetniki imajo možnost, da na zasedanjih občinskega sveta spregovorijo v slovenskem jeziku. Bandelj in Feri bosta to nedvomno počenjala, kaj pa vsi ostali?