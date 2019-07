Kdo je »hinavec«?

Enigmatično obračunavanje? Svojevrstna šala? Kdo ve. Goričani so dočakali še tretji napis, ki z jumbo-plakata namenja neznanim naslovnikom skrivnostna sporočila. Pri Rdeči hiši, tik ob križišču med ulicama Kugy in Blaserna, se je včeraj pojavil plakat z napisom »falso« (neresničen, hinavski, ponarejen). Kakor že v prejšnjih slučajih je beseda mastno tiskana, sledi pa ji celoten slovarski opis in vir, spletni slovar Treccani. »Sezona« jumbo-plakatov se je začela aprila v Štandrežu, kjer se je pojavil napis »infame« (nečasten, sramoten ali podel), pred približno dvema tednoma pa se je pri Rdeči hiši pokazala razlaga besede »vergogna« (sramota). Naslovniki so neznani in niti ni jasno, ali so napisi med sabo povezani. Za drugi plakat domnevajo, da se veže na županovo ravnanje do podpisnikov peticij o industrijskih obratih.