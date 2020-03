Kdo ponuja dostavo na dom? V Gorici pripravljajo seznam

Goriška občina je v prejšnjih dneh začela sestavljati seznam marketov, gostiln, slaščičarn in picerij, ki ponujajo dostavo na dom. Na občinski spletni strani je v razdelku z vsemi novicami o dogajanju v zvezi s koronavirusom na voljo seznam z vsemi telefonskimi številkami omenjenih trgovin oz. gostinskih obratov. Na seznamu, ki ga stalno dopolnjujejo, so marketi Godina, Crai, Semolič, Komauli, Gloria (Despar), Dpiù in Naturasì, dostavo na dom ponujajo tudi druge trgovine, med njimi štandreški market Maxi.

Kdor je naveličan kuhanja, se lahko odloči tudi za naročilo obroka na dom. To storitev zagotavlja več goriških picerij in restavracij (med temi Pizza Connection, Pizza Carmen, Al lampione, Rebekin, Il vostro Eden), za slajši dan pa tudi slaščičarna L’oca golosa. Trgovci in gostinci, ki želijo biti vključeni v seznam, lahko svoje podatke pošljejo po e-pošti na ufficio.comunicazione@comune.gorizia.it.