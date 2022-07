»Kdor o požarih kaj ve, naj se oglasi«

»Žal je nastalo več novih žarišč, po vsej verjetnosti gre za podtaknjene požare: kdor o tem kaj ve, naj se oglasi,« prosi prebivalstvo goriški župan Rodolfo Ziberna. »Upal sem, da se je nočna mora zaključila in da nova obveščanja o požarih ne bodo več potrebna. Zaradi kakšnega verjetnega lopova, ki ga bodo, upam, čim prej izsledili, pa so se požari znova razširili in povzročili novo škodo ter zahtevali evakuacijo prebivalstva z Vrha. Menim, da gre za podtaknjene požare, kajti pri Devetakih je najprej zagorelo ob cesti, torej skoraj zagotovo gre za človeško roko.« Nad dogajanjem je izrazil ogorčenje, kar pa po njegovih besedah ni dovolj. »Vsi moramo biti soudeleženi v tej bitki,« je pozval prebivalstvo, »če kdo kaj ve, naj se oglasi. Pozivam vse, naj bodo budni in naj javijo, če opazijo karkoli sumljivega. Prosim bodite pozorni,« je zaključil Ziberna.