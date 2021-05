Ker akacije ne cvetijo, čebele stradajo

»Tragično,« odgovarja priznani doberdobski čebelar Silvan Ferfolja na vprašanje, kakšno je letos stanje v čebelarskem sektorju. Pozeba sredi aprila je povzročila tako veliko škodo na sadnem drevju in zlasti na akacijah, da čebele kratkomalo nimajo dovolj hrane niti zase, kaj šele, da bi je ostalo še za proizvodnjo medu.

V nekaterih krajih je pozeba tako močno prizadela akacije, da v bistvu ne bodo cvetele, saj je bila uničena večina poganjkov. Nekaj se bo mogoče rešilo v nižinskih predelih in – morda – v priobalnem pasu na Krasu, to se pravi v Štivanu, Nabrežini in Križu. V Doberdobu in Gabrjah akacija še ne cveti, preko dvajset dni zamude v primerjavi z običajnimi razmerami se bo še kako poznalo.»Akacijev med v naših krajih pomeni polovico proizvoda,« pravi Ferfolja, ki ima trenutno svoje panje v okolici Doberdoba in v Križu; nekaj jih bo v prihodnjih dneh peljal v Gabrje in Grojno. »Nekaj panjev imam tudi v Marsinu v Benečiji, kjer doslej nisem imel nikoli težav s hrano za čebele, medtem ko jih letos moram celo krmiti. V prejšnjih letih so imeli določeni panji v Benečiji tudi po trideset do štirideset kilogramov medu, letos pa so prazni,« pojasnjuje Silvan Ferfolja. Po njegovih besedah nekaj akacij cveti na zgornjem delu Kalvarije na ločniški strani, medtem ko je cvetov na strani, ki gleda proti Števerjanu, in nad Podgoro zelo malo. V tem času bi akacije morale biti v polnem cvetenju, saj bi moralo že cveteti preko dve tretjini dreves.